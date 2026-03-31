В Калининграде 7 и 8 апреля изменится расписание некоторых пригородных поездов

В Калининграде 7 и 8 апреля изменится расписание нескольких пригородных поездов, следующих через станции в Гурьевском районе. Об этом в отделе корпоративных коммуникаций КЖД сообщили во вторник, 31 марта.

Изменения связаны с ремонтными работами на станции Дзержинская-Новая. Во вторник, 7 апреля, не будет ходить рельсобус, который отправляется из Голубево на Южный вокзал в 9:40.

В среду, 8 апреля, пригородный поезд из Гурьевска в Голубево, который обычно уходит в 7:20, сделает остановку на Киевской, но не будет заезжать на Южный вокзал и Ангарскую. На конечную станцию состав прибудет на 10 минут раньше.

Актуальное расписание советуют уточнять на сайте АО «КППК» и в приложении «РЖД Пассажирам».