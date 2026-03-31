В аэропорту Калининграда задерживается вылет и посадка 28 рейсов. С вечера 30 марта в Храброво застряли пассажиры, которым нужно добраться до Санкт-Петербурга, Москвы и Перми. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэровокзала.

Задержки связаны с тем, что с 21:55 понедельника до 6:15 вторника в небе над Северной столицей вводились ограничения для обеспечения безопасности полётов.

На отправку из Калининграда минимальное время задержки составляет 2 часа. Принимать лайнеры воздушная гавань начнёт после 9:25. В приоритете самолёты, зависшие на земле с 30 марта.