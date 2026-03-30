Калининградские чиновники рассказали, от чего зависит рост цен на овощи

В Калининградской области рост цен на плодоовощную продукцию зависит от сезона. Об этом сообщили представители регионального министерства экономического развития, промышленности и торговли на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве прокомментировали обращение одной из жительниц региона, которая посетовала, что после выделения государственной поддержки местному бизнесу зачастую в магазины поступают овощи и фрукты по ценам выше прежних.

«Важно понимать, что климатические условия региона не позволяют круглогодично выращивать овощную продукцию, поэтому цены на овощи могут варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как урожайность, сезонность, транспортные расходы, спрос и предложение на рынке, а также другие экономические аспекты, — ответили в минэкономпромторге. — Увеличение цен на плодоовощную продукцию является сезонным фактором. Цена на плодоовощную продукцию в межсезонье традиционно увеличивается из-за сокращения запасов и удорожания затрат на его хранение. Как правило, до нового урожая на прилавках региона преобладает привозная овощная продукция».

В ведомстве подчеркнули, что в регионе действует программа доступных цен «синие ценники». В неё включены картофель, морковь, лук, капуста, яблоки.

«Стоимость товаров формируется на основании отпускной цены поставщика с добавлением фиксированной торговой наценки не более 10% для местной или 15% для привозной продукции», — отметили в министерстве.