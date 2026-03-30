В Калининграде «Локомотив» сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка России

Волейбольный клуб «Локомотив» проведёт домашнюю встречу в рамках Кубка России памяти Гиви Ахвледиани. Игра пройдёт во вторник 31 марта в 19:00 во Дворце спорта «Янтарный».

Калининградская команда встретится с «Динамо-Метар» в ответном матче 1/8 финала. Первая игра состоялась в Челябинске и завершилась уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0.

Для выхода в следующий этап хозяйкам площадки достаточно набрать одно очко, однако команда настроена бороться за победу. Если соперники сравняются по победам и очкам по итогам двух встреч, будет назначен «золотой сет» до 15 очков.

Победитель противостояния напрямую выйдет в полуфинал турнира. Там он встретится с петербургской «Корабелкой», которая уже прошла свою стадию отбора. Аналогичную путёвку в 1/2 финала получит сильнейший в паре «Ленинградка» — «Енисей».

В еще одном матче стадии «Динамо» (Краснодар) сыграет с «Тулицей», а «Протон» уже преодолел барьер в виде «Омички». Эти команды окажутся в 1/4 финала, где продолжат борьбу за последнюю путевку в полуфинал.

