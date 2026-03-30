В Багратионовск планируют запустить ретропоезд на паровозной тяге

Из Калининграда в Багратионовск планируется запустить ретропоезд. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил вице-премьер регионального правительства, министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов в ходе прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

По его словам, состав из трёх вагонов будет тянуть паровоз. По мнению Рольбинова, новый маршрут по достоинству оценят как жители области, так и туристы.

Глава ведомства также рассказал о планах относительно электричек на приморском направлении. В 2026 году планируется вновь запустить сдвоенные поезда до Зеленоградска.

«Это десять вагонов, что позволит перевезти в два раза больше пассажиров», — подчеркнул Александр Рольбинов.

Вице-премьер заявил, что электрички пользуются большой популярностью: «Количество пассажиров с 2011 года возросло в 3,3 раза. В 2025 году пассажиропоток превысил 8,5 миллиона человек».

Александр Рольбинов напомнил, что стоимость билетов на электричках субсидируется из областного бюджета. На эти цели из областного бюджета выделяется 1 млрд рублей в год.