Вечерние электрички из Светлогорска в Калининград с 4 апреля пойдут по новому расписанию

С 4 апреля изменится расписание двух вечерних пригородных поездов из Светлогорска в Калининград. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает в понедельник, 30 марта.

«Ласточка» №6724, которая сейчас ежедневно отправляется со станции Светлогорск-2 в 19:57, будет ходить только по рабочим дням. Поезд №6726, напротив, переведут на ежедневное курсирование. Сейчас этот состав отправляется по будням в 20:36 с той же станции и следует до Южного вокзала. Пассажирам советуют заранее уточнять актуальное расписание на сайте АО «КППК» или через мобильное приложение.