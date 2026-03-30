Парки Калининграда обработали от клещей и крыс (фото)

Калининградские парки обработали от клещей и крыс. Об этом «Клопс» рассказали в городской дирекции ландшафтных парков.

Работы начались в пятницу, 27 марта, в Южном и парке им. М. Ашманна, затем продолжались все выходные. Членистоногих и грызунов изгнали со всех подведомственных территорий: из парка им. Ю. Гагарина, лесопарков им. Т. Кроне и по ул. Д. Донского, а также ЦПКиО, парков Тихого и Ветеранов. Результаты контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Подрядчик выходил на территории ранним утром, ещё затемно, чтобы максимально снизить риск для посетителей. По обработанным участкам гулять нельзя первые три часа, но и потом желательно не контактировать с травой и землей и не выгуливать животных, напомнили в дирекции.