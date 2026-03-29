С 1 апреля меняется расписание пригородных поездов между Калининградом и Неманом. Об этом сообщили на Калининградской железной дороге.

Утренний поезд из Немана будет отправляться на 11 минут позже в 5:58 и прибывать на Южный вокзал областного центра в 8:53. По воскресеньям поезд будет отправляться из Немана в 17:32 и прибывать на конечную станцию в 20:33.

Поезд, курсирующий в рабочие дни и по воскресеньям, будет отправляться с Южного вокзала в 18:21 и прибывать в Неман также на 11 минут раньше – в 21:13.

Кроме того, скорректировано время отправления и прибытия пригородных поездов по станциям и остановочным пунктам на участке Неман – Залесье.