В Калининграде начали устанавливать свежую партию лежачих полицейских

В Калининграде начали устанавливать искусственные дорожные неровности для повышения безопасности на улицах. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова в пятницу, 27 марта.

Всего в 2026 году в городе планируют оборудовать 23 лежачих полицейских. Часть работ уже выполнена. Неровности и соответствующие дорожные знаки появились на улицах Героя России Мариенко, Тихоокеанской, Алданской, Радистов, Лужской, Типографской, Клавы Назаровой и Майора Козенкова.

До конца месяца их установят ещё на ряде улиц:

Эльблонгской;

Дарвина;

Гавриленко;

Серафимовича;

Заводской;

Подполковника Емельянова.

Как отметила Дятлова, такие меры направлены на снижение скорости транспорта и повышение безопасности пешеходов, в том числе детей и маломобильных граждан.