Кусает без боли: в Роспотребнадзоре рассказали об эффективности препаратов против клещей

Человек не может почувствовать сам момент укуса клеща, потому что паразит присасывает безболезненно. Об этом РИА Новости рассказала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в пятницу, 27 марта.
«Единственным признаком укусом клещом является наличие самого клеща, так как сам укус происходит беззвучно и без боли», — пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора.
При этом не существует стопроцентной защиты от кровососов, даже если живой клещ переполз на человека с обработанного животного, он остаётся опасен.
«Средств, которые гарантируют безопасность человека от укусов клещей, не существует. В настоящее время применяются препараты, убивающие и отпугивающие клещей. Использовать их необходимо строго по инструкции. Эти препараты проходят государственную регистрацию», — уточнила Бабура.
Калининградец, гуляя с собакой в полях на аэродроме Девау, сделал фотографию напугавшего его клеща очень большого размера.