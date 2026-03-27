В калининградском аэропорту задерживается более 20 самолётов из-за опасности беспилотников в Санкт-Петербурге

В Храброво на прилёт и отправку задерживаются более 20 рейсов. Информация об этом опубликована на онлайн-табло калининградского аэропорта.

С 22:30 ожидают своего вылета в Калининград пассажиры в столичном Шереметьево. Согласно новому расписанию, борт поднимется в небо не раньше 9:45. Также с четверга в списке на отправку лайнеры из Москвы и Самары. Уже известно, что с задержкой в несколько часов отправятся в путешествие пассажиры рейсов из Санкт-Петербурга.

В ночь с 26 на 27 марта аэропорт Пулково был закрыт, утром план «Ковёр» отменили, но лайнеры не успевают прилетать и улетать.

Из Калининграда в Казань не вылетели пассажиры рейса на 18:20. Компанию им составляют те, кто должен отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Иваново, Череповец и Нижний Новгород.