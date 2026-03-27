В Московском районе запретят парковаться у «Спара»

В Калининграде около дома №40 на ул. Суворова, в котором расположен супермаркет «Спар», запретят парковаться. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«15 апреля установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» на улице Нансена вдоль дома №40 по А. Суворова («СПАР»)», — уточнили в мэрии.

Как пояснили в городском комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности и увеличения пропускной способности проезда.