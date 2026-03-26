22:08

«Тогда восстанавливали, сегодня развиваем»: в «Калининград-ГорТрансе» сравнили ремонт трамвайных путей 40 лет назад и сейчас (фото)

  1. Калининград
Автор:
«Тогда восстанавливали, сегодня развиваем»: в «Калининград-ГорТрансе» сравнили ремонт трамвайных путей 40 лет назад и сейчас (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал АО «Калининград-ГорТранс» / Телеграм
«Тогда восстанавливали, сегодня развиваем»: в «Калининград-ГорТрансе» сравнили ремонт трамвайных путей 40 лет назад и сейчас (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал АО «Калининград-ГорТранс» / Телеграм
Фото: канал АО «Калининград-ГорТранс» / Телеграм

В «Калининград-ГорТрансе» показали архивные фотографии ремонта трамвайных путей, сделанные 40 лет назад, и высказались о нынешнем состоянии сети. Соответствующий пост появился в телеграм-канале предприятия в четверг, 26 марта.

На снимках 1984 года запечатлён ремонт путей в районе пересечения улиц Тельмана и Островского — прежде здесь проходили маршруты № 1 и № 8. В публикации отметили, что с тех пор в городе многое изменилось: появились современные вагоны, благоустраивается депо, а «условия работы улучшились».

Тогда восстанавливали и ремонтировали старые пути, а сегодня мы развиваем и приводим их в надлежащее состояние, чтобы сохранить трамвай для будущих поколений», — уверяют на предприятии.

В прошлом году калининградской трамвайной сети исполнилось 130 лет. «Клопс» собрал самые заметные вехи её истории и разобрался в сегодняшних проблемах этого вида электротранспорта.

921
История края Общественный транспорт