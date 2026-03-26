«Тогда восстанавливали, сегодня развиваем»: в «Калининград-ГорТрансе» сравнили ремонт трамвайных путей 40 лет назад и сейчас (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В «Калининград-ГорТрансе» показали архивные фотографии ремонта трамвайных путей, сделанные 40 лет назад, и высказались о нынешнем состоянии сети. Соответствующий пост появился в телеграм-канале предприятия в четверг, 26 марта.

На снимках 1984 года запечатлён ремонт путей в районе пересечения улиц Тельмана и Островского — прежде здесь проходили маршруты № 1 и № 8. В публикации отметили, что с тех пор в городе многое изменилось: появились современные вагоны, благоустраивается депо, а «условия работы улучшились».

Тогда восстанавливали и ремонтировали старые пути, а сегодня мы развиваем и приводим их в надлежащее состояние, чтобы сохранить трамвай для будущих поколений», — уверяют на предприятии.