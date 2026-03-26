Сборная Калининградской области взяла золото и серебро на чемпионате России по савату (фото)

Сборная Калининградской области взяла золото и серебро на чемпионате и первенстве России по савату, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал «Клопс» тренер Алексей Осмоловский, который сопровождал команду.

Соревнования в дисциплине «комбат» состоялись с 19 по 23 марта. В рамках турнира прошли 26 финальных поединков, в которых выступили мужчины и женщины разных весовых категорий.

Калининградец Артём Хохлюк взял золото в весовой категории 65 кг, 18-20 лет. Кроме того, у сборной региона три серебряные медали: их завоевали Алексей Калуп (категория 65 кг, 15-17 лет), Дмитрий Ушацкас (15-17 лет, 75 кг) и Максим Григорюк (15-17 лет, 60 кг).

Все поединки были достаточно напряжёнными, не зря сават считается одним из самых жёстких видов бокса: в нём разрешены, например, удары ногами в обуви. Но наши ребята показали себя достойно.

«Готовились к этому очень активно, — рассказал Алексей. — Для нас вообще этот вид спорта относительно новый. В том году мы аккредитовались и первый раз поехали на чемпионат России. У нас было серебро и три бронзы. В этом году — золото и три серебра. Так что улучшили свои достижения».

Все спортсмены раньше уже добивались успеха. Артём Хохлюк — трёхкратный чемпион Северо-Запада по кикбоксингу. Алексей Калуп, Дмитрий Ушацкас и Максим Григорюк побеждали во всероссийском турнире.

Теперь калининградцы вошли в сборную команду России и в сентябре примут участие в чемпионате Европы по савату, который состоится в Пловдиве (Болгария).