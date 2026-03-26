Авторазбор «Клопс»: что делать с опасным перекрёстком в Гурьевске, где машины трижды таранили аптеки (видео)

Ссылка Движение на перекрёстке в Гурьевске, где за четыре месяца автомобили трижды влетали в аптеки, можно организовать в трёх вариантах. «Клопс» смоделировал это с помощью программы AnyLogic, которая анализирует транспортные потоки. 1. Оставить светофор Оптимальным в этом случае оказался режим, дающий приоритет транспорту из Калининграда. Самый большой поток идёт именно оттуда. «Предлагается дать зелёный сигнал тем, кто едет из Калининграда, на 90 секунд. В обратном направлении — сократить время почти в три раза, до 30 секунд при выезде с Советской», — констатирует программа.

В таком варианте сохраняются заторы со стороны Советской улицы.

2. Без светофора Если перекрёсток оставить нерегулируемым, ситуация ухудшается: пробки возникают сразу с двух направлений — Калининградского шоссе и Советской. Кроме того, такой режим менее безопасен для пешеходов.

3. Круговое движение Наиболее эффективное решение. Этот вариант фактически избавляет от заторов и исключает аварии с пострадавшими, показало моделирование. Модель создавалась без учёта земельных ограничений: предполагаемое кольцо выходит за красные линии перекрёстка. При реализации это потребуется учитывать.