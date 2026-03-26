Авторазбор «Клопс»: что делать с опасным перекрёстком в Гурьевске, где машины трижды таранили аптеки (видео)

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Движение на перекрёстке в Гурьевске, где за четыре месяца автомобили трижды влетали в аптеки, можно организовать в трёх вариантах. «Клопс» смоделировал это с помощью программы AnyLogic, которая анализирует транспортные потоки.

1. Оставить светофор 

Оптимальным в этом случае оказался режим, дающий приоритет транспорту из Калининграда. Самый большой поток идёт именно оттуда. 

«Предлагается дать зелёный сигнал тем, кто едет из Калининграда, на 90 секунд. В обратном направлении — сократить время почти в три раза, до 30 секунд при выезде с Советской», — констатирует программа.

В таком варианте сохраняются заторы со стороны Советской улицы.

2. Без светофора

Если перекрёсток оставить нерегулируемым, ситуация ухудшается: пробки возникают сразу с двух направлений — Калининградского шоссе и Советской. Кроме того, такой режим менее безопасен для пешеходов.

3. Круговое движение

Наиболее эффективное решение. Этот вариант фактически избавляет от заторов и исключает аварии с пострадавшими, показало моделирование.

Модель создавалась без учёта земельных ограничений: предполагаемое кольцо выходит за красные линии перекрёстка. При реализации это потребуется учитывать.

Сейчас светофор здесь отключён. Главной дорогой остаётся Калининградское шоссе. Со стороны Гурьевска запрещён левый поворот, а со стороны Калининграда движение возможно во всех направлениях. На участке не видно ограничений скорости, что также может влиять на безопасность.


