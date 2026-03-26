Стоит ли калининградцам опасаться редкого вида клещей, которые «быстро бегают и жалят», рассказал эксперт

Клещи рода Hyalomma, сообщения о которых появились в российских СМИ, — не новая разновидность, исторически они обитают во многих субъектах ЮФО. Грозят ли эти членистоногие калининградцам, рассказал «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в четверг, 26 марта.

Представители этого рода — в научном сообществе РФ принято произношение «гиаломма», пояснил эксперт — это обычные паразиты диких и сельскохозяйственных животных. Они не появились в России именно сейчас, а вполне привычны в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, на Северном Кавказе и Ставрополье.

Обнаружение клещей рода гиаломма в Курской и Саратовской областях и на Южном Урале описывалось в литературе ещё до Второй мировой войны», — подчеркнул эколог.

Что касается их расселения в другие регионы, то «экспансия ареала» так или иначе присуща всем животным. Этим термином в экологии обозначают постоянное стремление биологического вида распространиться на новые территории.

Иксодовые клещи тоже часто переносятся на новое место с мигрирующими птицами и животными. Поэтому исключать обнаружение гиаломм в других регионах РФ, по мнению эксперта, нельзя, даже если это касается таких отдалённых точек, как Калининградская область или Дальний Восток.

А вот закрепятся ли там клещи, зависит от множества факторов. Наиболее значимы антропогенные, а также изменение климата. Но так или иначе, исторические сведения об обнаружении на территории нашего региона именно этого рода отсутствуют. Сам Евгений Волчев, который наблюдает и изучает членистоногих с 2018 года, их тоже ни разу не регистрировал.

Могут преследовать жертву сотни метров

А вот туристам, которые планируют путешествие в южные регионы, в страны Средиземноморья и Центральной Азии, в Монголию, особенно в степные и пустынные районы, остерегаться их стоит. Клещи Hyalomma так же, как привычные нам иксодовые, переносят возбудителей нескольких инфекций. Это и Крымская-Конго геморрагическая лихорадка, и клещевой энцефалит, и боррелиозы, и риккетсиозы, и целый ряд других заболеваний, опасных для людей или животных. При этом они действительно очень агрессивны и мобильны.

Клещи вида Hyalomma asiaticum способны ночью преследовать всадника на лошади несколько сотен метров и напасть, когда человек остановится на привал», — рассказал Евгений Волчев.

Поэтому он советует внимательно осматривать территорию вокруг себя. К счастью, приближающихся южных клещей можно обнаружить благодаря их заметному движению и относительно крупным размерам. Остальные меры предосторожности — те же: защитная одежда и репелленты.

Но всё же называть гиаллом «клещами-мутантами» не стоит, считает учёный. Это в любом случае преувеличение для красного словца, такое же, как зимой, когда поднялась волна фейковых новостей о клещах, найденных в новогодних ёлках. А для калининградцев больше актуальны местные виды: Ixodes ricinus (европейский лесной клещ) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ).