10:42

В Калининграде перестали работать светофоры на крупном перекрёстке Советского проспекта, на дороге хаос

  1. Калининград
Автор:
Фото: «Клопс»

В Калининграде с позднего вечера 25 марта не работают светофоры на перекрёстке Советского проспекта, улиц Нарвской и Брамса. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Утром в четверг, 26 марта, движение здесь было хаотичным. Водители пытаются разъехаться, сигналят друг другу и выбирают нестандартные траектории.

«Некоторые пересекают перекрёсток не по прямой, а по дуге. Иначе проехать не могут, всё стоит», — рассказали очевидцы.

Со всех сторон наблюдаются пробки. Пешеходы вынуждены шарахаться от машин, чтобы перейти дорогу.

Что стало причиной отключения светофоров и когда их работу восстановят, «Клопс» уточняет в администрации Калининграда.

1 031
Дороги