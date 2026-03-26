11:38

Увезли на скорой в коме: что известно о состоянии молодого человека, сбитого на зебре в Светлом

  1. Калининград
Автор:

Пешеход, сбитый в Светлом вечером 25 марта, был госпитализирован в состоянии комы. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники. 

Мужчина 1991 года рождения получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Предположительно, у него отёк головного мозга. У молодого человека сломаны рёбра, кости таза и голень, он также получил травму живота и находился в состоянии травматического шока. 

В медучреждении, где находится пострадавший, сообщили, что состояние пациента оценивается как тяжёлое. Мужчина находится под пристальным наблюдением врачей.

ДТП произошло 25 марта около 19:00. Рабочие одного из предприятий шли к остановке по пешеходному переходу. Как рассказали очевидцы, их коллегу сбил микроавтобус. Пострадавший отлетел примерно на 30 метров.

2 527
Происшествия