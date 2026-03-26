Увезли на скорой в коме: что известно о состоянии молодого человека, сбитого на зебре в Светлом

Пешеход, сбитый в Светлом вечером 25 марта, был госпитализирован в состоянии комы. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Мужчина 1991 года рождения получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Предположительно, у него отёк головного мозга. У молодого человека сломаны рёбра, кости таза и голень, он также получил травму живота и находился в состоянии травматического шока.

В медучреждении, где находится пострадавший, сообщили, что состояние пациента оценивается как тяжёлое. Мужчина находится под пристальным наблюдением врачей.