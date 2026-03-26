Подъём на 2000 метров: EXEED RX PHEV выдержал экстремальное испытание

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Гибридный кроссовер EXEED RX PHEV прошёл испытание по подъёму на заснеженную гору в экстремальных условиях при температуре −10 °C и скорости ветра 4 м/с на горнолыжном курорте Ак-Булак в Казахстане. Путь длиной 25,5 км включал в себя крутой подъём более чем на 350 м с двумя резкими поворотами. Маршрут начинался на высоте 1650 м и заканчивался на отметке 2000 м над уровнем моря. За рулём EXEED RX PHEV находился Владимир Бородин, мастер спорта Казахстана, тренер высшей категории, вице-президент Федерации автомотоспорта Республики Казахстан и чемпион по автогонкам.

Автомобиль поддерживал скорость от 65 до 100 км/ч на протяжении всего испытания, включая последний 41-градусный заснеженный склон. Точно измеренные и подтверждённые результаты испытания убедительно показывают технологическое преимущество архитектуры Texxeract в сфере полноприводных гибридных платформ и её способность сохранять мощность при высоких нагрузках.

EXEED RX PHEV успешно преодолел снежную гору с уклоном 41°

Тестовый маршрут пролегал от горнолыжной базы, расположенной на 1650 м над уровнем моря, до горного хребта на высоте около 2000 м и включал в себя различные типы снежных и ледяных поверхностей. Начальный отрезок трассы проходил по уплотнённым снежным откосам с уклоном от 30 до 35° — большую часть пути RX PHEV поддерживал стабильную скорость 60–80 км/ч, а временами разгонялся до 100 км/ч.

Самый сложный участок находился на высоте около 2000 м и отличался крутым уклоном в 41°. Из-за постоянного сильного ветра и низких температур на слое неуплотнённого рыхлого снега в 50 см образовалась хрупкая ледяная корка толщиной 2–3 см. При коэффициенте трения всего 0,2 μ EXEED RX PHEV преодолел подъём со стабильной скоростью 60–100 км/ч, без пробуксовки колёс и заноса.

Технология Texxeract: залог хорошей управляемости на заснеженном склоне

Успешное прохождение экстремального испытания стало возможным благодаря разработанной EXEED новой архитектуре гибридных автомобилей Texxeract и уникальной конфигурации силовой установки с четырьмя двигателями и полным приводом. Система сочетает в себе гибридный двигатель 1.5TGDI и три электродвигателя, которые в совокупности развивают максимальную мощность 395 (547 л. с.) кВт и пиковый крутящий момент 650 Н·м, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. В сочетании с 3-ступенчатой трансмиссией DHT с двумя интегрированными двигателями обеспечивается совокупный КПД 97,6%, гарантируя стабильную мощность при минимальных потерях энергии и оптимальном расходе топлива.

Система полного привода EXEED RX PHEV отвечает за распределение крутящего момента между передней (в диапазоне 0–90%) и задней осью (в диапазоне 10–100%) в режиме реального времени. В режиме «Снег» она обеспечивает комплексное управление приводными двигателями, электронным торможением и положением автомобиля. В отличие от традиционных механических систем полного привода, эта усовершенствованная система обеспечивает независимую корректировку сцепления с дорогой для каждого колеса за миллисекунды, позволяя тем самым быстрее и более равномерно распределять крутящий момент между колёсами, что значительно улучшает проходимость и устойчивость автомобиля на смешанном покрытии изо льда и рыхлого снега.

Экстремальный заезд в условиях низкой температуры, сильного ветра и плохого сцепления с дорогой, покрытой снегом и льдом, наглядно демонстрирует превосходную устойчивость EXEED RX PHEV, точный контроль крутящего момента и исключительную способность адаптироваться к экстремальной погоде. Это стало возможным благодаря архитектуре Texxeract. Тест не только подтверждает отличные эксплуатационные характеристики автомобиля в суровых климатических условиях и на сложных участках дорог, но и служит убедительным доказательством его технической надёжности при реальной эксплуатации.

На данный момент модель EXEED RX PHEV не представлена на российском рынке.

EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности.

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырёхкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырёхдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.

