Власти назвали 15 самых аварийных участков Калининграда и рассказали, что с ними сделают

В администрации Калининграда составили список из 15 участков, где чаще всего происходят аварии и наезды на пешеходов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии в среду, 25 марта.
В перечень вошли:
- Южный обход — ул. Аллея Смелых,
- Южный обход — ул. Емельянова,
- ул. Батальная — ул. Автомобильная,
- ул. Суворова — ул. Транспортная,
- Московский проспект — ул. Флотская,
- ул. Гагарина — ул. Куйбышева,
- ул. Гагарина — ул. Молодой Гвардии,
- Ленинский проспект — ул. Шевченко,
- ул. Черняховского — ТЦ «Океан»,
- Советский проспект — ул. Кирова,
- Советский проспект — ул. Озерова,
- Советский проспект — ТЦ «Гранд»,
- Советский проспект — ул. Полецкого,
- проспект Мира — ул. Энгельса,
- ул. Челнокова — ул. Гайдара.
Власти планируют менять организацию движения на этих участках. Речь идёт о корректировке схем проезда, режимов работы светофоров и конфигурации пешеходных переходов.
Кроме того, на опасных участках собираются нанести дополнительную разметку, улучшить освещение и повысить видимость, в том числе после обрезки деревьев. Помимо этого, там хотят установить шумовые полосы и камеры фото- и видеофиксации нарушений.
