Власти назвали 15 самых аварийных участков Калининграда и рассказали, что с ними сделают

В администрации Калининграда составили список из 15 участков, где чаще всего происходят аварии и наезды на пешеходов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии в среду, 25 марта.

В перечень вошли:

  1. Южный обход — ул. Аллея Смелых,
  2. Южный обход — ул. Емельянова,
  3. ул. Батальная — ул. Автомобильная,
  4. ул. Суворова — ул. Транспортная,
  5. Московский проспект — ул. Флотская,
  6. ул. Гагарина — ул. Куйбышева,
  7. ул. Гагарина — ул. Молодой Гвардии,
  8. Ленинский проспект — ул. Шевченко,
  9. ул. Черняховского — ТЦ «Океан»,
  10. Советский проспект — ул. Кирова,
  11. Советский проспект — ул. Озерова,
  12. Советский проспект — ТЦ «Гранд»,
  13. Советский проспект — ул. Полецкого,
  14. проспект Мира — ул. Энгельса,
  15. ул. Челнокова — ул. Гайдара.

Власти планируют менять организацию движения на этих участках. Речь идёт о корректировке схем проезда, режимов работы светофоров и конфигурации пешеходных переходов.

Кроме того, на опасных участках собираются нанести дополнительную разметку, улучшить освещение и повысить видимость, в том числе после обрезки деревьев. Помимо этого, там хотят установить шумовые полосы и камеры фото- и видеофиксации нарушений.

В Калининграде впервые за три года снизилось число погибших в ДТП, власти объяснили причины.

