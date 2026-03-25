Власти назвали 15 самых аварийных участков Калининграда и рассказали, что с ними сделают

В администрации Калининграда составили список из 15 участков, где чаще всего происходят аварии и наезды на пешеходов. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии в среду, 25 марта.

В перечень вошли:

Южный обход — ул. Аллея Смелых, Южный обход — ул. Емельянова, ул. Батальная — ул. Автомобильная, ул. Суворова — ул. Транспортная, Московский проспект — ул. Флотская, ул. Гагарина — ул. Куйбышева, ул. Гагарина — ул. Молодой Гвардии, Ленинский проспект — ул. Шевченко, ул. Черняховского — ТЦ «Океан», Советский проспект — ул. Кирова, Советский проспект — ул. Озерова, Советский проспект — ТЦ «Гранд», Советский проспект — ул. Полецкого, проспект Мира — ул. Энгельса, ул. Челнокова — ул. Гайдара.

Власти планируют менять организацию движения на этих участках. Речь идёт о корректировке схем проезда, режимов работы светофоров и конфигурации пешеходных переходов.

Кроме того, на опасных участках собираются нанести дополнительную разметку, улучшить освещение и повысить видимость, в том числе после обрезки деревьев. Помимо этого, там хотят установить шумовые полосы и камеры фото- и видеофиксации нарушений.