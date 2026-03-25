В Гурьевске на перекрёстке, где машины трижды врезались в аптеки, отключили светофор (фото)

В Гурьевске отключили светофор на перекрёстке Калининградского шоссе с улицей Садовой, где за четыре месяца машины трижды улетали в аптеки. Об этом с места недавнего такого ДТП сообщил корреспондент «Клопс» в среду, 25 марта.

Сейчас приоритет на дороге изменился: главным считается Калининградское шоссе. Для водителей со стороны улицы Ленина Гурьевска запрещён левый поворот. Для едущих из Калининграда движение разрешено во всех направлениях. Заторов не наблюдается, но то и дело давят на клаксоны водители, которые не могут поделить дорогу.

Дополнительных ограничений скорости нет, что в совокупности с плохим обзором из-за разделительной полосы делает перекрёсток небезопасным.