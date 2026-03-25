«Народ активно разбирает»: из-за продолжающегося коллапса пассажирам Храброво начали раздавать коврики (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В аэропорту Храброво на фоне продолжающегося сбоя в расписании пассажирам начали раздавать резиновые коврики, чтобы люди могли устроиться на полу. Об этом, ссылаясь на очевидцев, пишет «Страна Калининград» в среду, 25 марта.

«Наш вылет должен был быть в 9 утра. Самолёт прилетел, стоит, и из Калининграда его уже не выпускают. Переносили рейс на полчаса, потом ещё и ещё. Авиакомпания, несмотря на задержку и правила, ни воды, ни еды не предложила», — сетует калининградка Евгения.

По словам девушки, в терминале скопилось много людей, а свободных мест не хватает. Недавно пассажирам начали раздавать карематы, которые «народ активно разбирает».

Пассажирам объявили, что изменения в расписании связаны с закрытием неба в ряде районов Ленинградской области. Как уточняют в телеграм-канале Росавиация, ограничения действуют с ночи и влияют на полёты в Калининград и обратно.

По данным онлайн-табло на 16:15, 14 бортов не успевают вовремя вылететь, 15 — приземлиться. 11 рейсов в обе стороны отменили. О проблемах сообщают и пассажиры в Шереметьево. По их словам, самолёт в Калининград, который должен был отправиться утром, перенесли на 20:00.