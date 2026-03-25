94-летняя жительница Янтарного вынуждена ползком подниматься в квартиру из-за аварийной лестницы (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

94-летняя Эльвира Ульянова из Янтарного ежедневно рискует здоровьем, чтобы попасть в собственную квартиру. После пожара в 2017 году лестница в её подъезде остаётся в аварийном состоянии. Об этом пишет «Комсомольская правда» в среду, 25 марта.

Пенсионерка живёт в доме на восемь квартир, который серьёзно пострадал от огня в ночь с 3 на 4 июля. Тогда, по её словам, причиной возгорания стала неисправная проводка. Несмотря на то что часть работ провели — отремонтировали крышу, заменили коммуникации и очистили стены, — лестницу так и не восстановили.

По словам Эльвиры Ульяновой, каждый подъём домой превращается в испытание. Ступени прогибаются, поэтому иногда ей приходится передвигаться на четвереньках, держась за поручень.

«Каждый раз, когда я выхожу из дома, чтобы купить хлеб или лекарство, думаю: рухнет эта лестница подо мной или устоит? К стене приделан поручень, я держусь за него крепко и так, потихоньку, спускаюсь. А вот поднимаюсь я иной раз на четвереньках, ползком. Вдруг станет страшно от того, что ступеньки прогибаются сильно, и я тогда опираюсь и на руки, и на ноги. И вот так ползу к квартире», — рассказала женщина.

Жильцы пытались укрепить конструкцию самостоятельно — поверх обгоревших ступеней закрепили доски. Однако это лишь временная мера, и состояние лестницы продолжает ухудшаться.

По словам пенсионерки, за девять лет они неоднократно обращались в различные инстанции, включая администрацию и депутатов. Жильцы даже заказали экспертизу за свой счёт, которая подтвердила аварийное состояние конструкции, однако это не помогло добиться ремонта.

В Фонде капитального ремонта сообщили, что не занимаются восстановлением лестниц в подъездах. В администрации Янтарного оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

По оценкам жильцов, сразу после пожара ремонт лестницы мог стоить около 100 тысяч рублей, сейчас сумма выросла примерно до 300 тысяч.

Эльвира Ульянова — ветеран труда и ветеран становления Калининградской области. Она приехала в Янтарный в 1949 году после окончания Ленинградского художественного училища и работала на Янтарном комбинате. Сейчас, несмотря на возраст, старается самостоятельно вести быт, но признаётся, что без решения проблемы с лестницей каждый день остаётся опасным.