Из Калининграда на месяц раньше плана стартовали прямые рейсы в Анталью

Из Калининграда в Анталью вылетел первый в 2026 году рейс. Об этом «Клопс» рассказал директор турфирмы «Бюро путешествий» Сергей Нисневич.

После двух с половиной лет ожидания турецкая авиакомпания Southwind Airlines возобновила полёты на средиземноморский курорт. Первый рейс состоялся в среду, 25 марта.

Как уточнил Сергей Нисневич, вылеты выполняются дважды в неделю — по средам и субботам. С конца апреля и до ноября самолёты в Анталью будут стартовать ежедневно, кроме понедельника.

Время в пути составляет менее четырёх часов, самолёт летит напрямую над Европой. Билеты можно приобрести отдельно в рамках пакетных туров или у туроператоров.

По словам директора турфирмы, спрос на турецкое направление со стороны калининградцев очень высокий. Интерес к Египту ослаб, спрос на Турцию только увеличился во время вынужденного перерыва в полётах, а рубль укрепился, что делает поездки более доступными.

Ориентировочная стоимость недельного тура весной в отель пять звёзд по системе «всё включено» составляет 60–65 тысяч рублей на взрослого. Летом цены вырастут до 90–100 тысяч. За ребёнка нужно доплатить примерно 30 тысяч рублей.

«Получается, что на троих весной можно уложиться в 150–180 тысяч рублей за неделю с перелётом, проживанием, питанием и трансфером. Это более чем адекватно», — отметил эксперт.