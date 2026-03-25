В Калининградской области за неделю возбудили 5 уголовных дел против пьяных водителей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области за неделю выявили десятки нарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

С 16 по 22 марта к ответственности привлекли 40 водителей, которые либо сели за руль в нетрезвом виде, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. При этом полицейские зафиксировали два случая повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. По итогам проверок в отношении пяти водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Если вина будет доказана, автомобили нарушителей могут изъять и обратить в доход государства.

С начала 2026 года в регионе произошло семь ДТП с участием водителей с признаками опьянения. В этих авариях пострадали восемь человек, ещё двое погибли. В УМВД напомнили, что за повторное нетрезвое вождение предусмотрена уголовная ответственность, а также возможна конфискация транспортного средства.