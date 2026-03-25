«Это саботаж»: в Калининграде едва не сорвалось очередное заседание горсовета

В Калининграде очередное заседание городского совета началось с затяжного обсуждения повестки и разногласий между депутатами. За происходящим в зале в среду, 25 марта, наблюдал корреспондент «Клопс».

Сначала собравшиеся пытались определить, какие вопросы рассматривать. Речь шла о переносе пунктов из дополнительной повестки в основную, а также о пункте «Разное», который пытался внести депутат от партии «Коммунисты России» Алексей Колобов. Ведущий заседание Юрий Саломохин попытался выяснить у оппозиционера, в чём суть его предложения. Тот стоял на включении вопроса в повестку без объяснения.

Часть депутатов — сторонников Колобова отказалась голосовать за утверждение общей повестки. На табло каждый раз высвечивалось, что решение не принято.

«Если вы против, мы тогда закроем заседание городского совета и назначим заседание на другую дату», — сказал Юрий Саломохин после очередного голосования.

Напряжение нарастало. Саломохин прямо обвинил коллег в срыве работы. «Это саботаж», — заявил он.

После нескольких повторных голосований депутаты всё же определились с повесткой. Большинство поддержало отказ включить в неё дополнительные пункты.

После заседания Колобов уточнил, что хотел дополнительно обсудить вопросы взаимодействия с нормативно-правовым отделом. Депутат Сергей Севостьянов пояснил, что планировал поднять вопрос о субботнике: готовы ли коллеги поддержать предложения региональных властей. Обоих выслушал только Юрий Саломохин и ещё несколько человек, которые собирались покинуть зал.

«Кодекс этики депутатов необходим: то воду плеснули, то заседания срываются. Видимо, у нас что-то с культурой. В Госдуме есть, в областной думе есть, а в горсовете — нет», — возмутилась депутат Тамилла Чернышева.