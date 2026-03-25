До +15 и кратковременные дожди: какая погода ждёт Калининградскую область в среду

В регионе в среду, 25 марта, ожидается потепление до +15 градусов и кратковременные дожди. Прогноз опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура воздуха повысится с +6…+8°C до +10…+14°C к полудню. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Днём в регионе воздух прогреется до +13…+15°C, на побережье — до +8…+12°C. Дожди начнутся на западе области и побережье около 15–16 часов, в Калининграде — примерно в 16–17 часов. Осадки будут кратковременными и продлятся около двух часов.

Вечером температура понизится до +5…+8°C. После 17–18 часов дожди сместятся в центральные и восточные районы — Гвардейский, Славский, Неманский, Черняховский округа, а позже — в Краснознаменский, Гусевский, Нестеровский и Озёрский. В Калининграде и на западе области осадки прекратятся к 19–20 часам.

Ветер будет юго-западный, умеренный, днём местами с порывами до 13–16 м/с. Атмосферное давление понизится с 749 до 747 мм рт. ст.