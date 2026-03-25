Калининградцы массово жалуются в ЛДПР

Проект «Буду жаловаться в ЛДПР», инициированный председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, пользуется всё большим спросом среди калининградцев. Люди приходят с самыми разными бедами: от социальных выплат до проблем с ЖКХ. И главное — получают реальную помощь.

Например, в Советске жильцы дома №41 на улице Искры ждали капремонта крыши. Дом был в плане на 2023 год. Горожане верили, надеялись. Но когда пришло время, их адрес из списка просто исчез.

В Светловском округе люди из СНТ «Энергетик», «Лесная поляна» и «Дары природы» практически отрезаны от мира во время дождей и зимой. Дорог нет. Добраться до города — целая проблема. По документам они живут в Светлом, но юридически их садоводства даже посёлками не считаются. Годами люди существуют в этом тупике.

А в Калининграде, в микрорайоне Космодемьянского, мать ребёнка-инвалида два года обивала пороги, чтобы возле дома №9 в переулке Сержанта Карташева установили специальную скамейку для её сына. Чиновники обещали, но не делали. Помощник депутата фракции ЛДПР Заксобрания региона Павел Кобозев узнал о проблеме — и скамейка появилась. Быстро, без бюрократии, просто потому, что это нужно человеку.

Точно так же, с ходу, в резонансную ситуацию по сносу исторического забора на Колхозной улице в Калининграде вмешался помощник депутата ЛДПР регионального Заксобрания Михаил Черноусько. Вместе с жильцами он остановил работу экскаватора, и теперь вопрос решается переговорами с администрацией.

Проблем много, о них необходимо говорить и их нужно решать.

«Программа "Буду жаловаться в ЛДПР" — это реальный инструмент помощи людям, а не просто лозунг. Каждое обращение рассматривается, по каждому случаю мы стараемся добиваться конкретного результата. Иной раз вопрос, над которым люди бьются годами, решается очень быстро. И в ЛДПР намерены продолжать такую практику», — прокомментировал руководитель регионального отделения партии Евгений Мишин.

