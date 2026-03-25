ПСБ в Калининграде запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

Игроки рынка освобождаются от страховых взносов и поиска бухгалтеров.

С 2026 года в регионе полноценно заработал экспериментальный налоговый режим Автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН). И ПСБ в Калининграде уже перевёл этот процесс на «автопилот» для своих клиентов. Теперь предприниматели региона могут сосредоточиться на развитии своего дела, делегировав одному из четырёх уполномоченных банков (в их числе и ПСБ) и государству задачи по ведению налогового учёта.

Почему АУСН с ПСБ — это не просто налоги, а привилегия?

Многие банки в регионе только проходят аккредитацию в ФНС для работы с новым режимом. ПСБ уже включён в реестр и предлагает бизнесу Калининградской области готовую экосистему, где банк берёт на себя роль главного бухгалтера и напрямую передаёт в налоговые органы информацию об операциях клиентов.

Выгоды при открытии счёта в ПСБ:

0% страховых взносов: банк поможет легально обнулить пенсионные, медицинские и социальные взносы за сотрудников; автоматический расчёт налога: предпринимателю не нужно считать доходы и расходы. Система, доступ к которой предоставляет банк, сама анализирует операции по счёту и данные онлайн-касс, передавая их напрямую в налоговую; декларации в прошлом: с ПСБ больше не нужно заполнять отчётность. Сотрудники банка подтверждают данные клиента перед ФНС в один клик через личный кабинет; сохранение лимитов: в то время как на обычной «упрощёнке» (УСН) лимиты для перехода на НДС могут снижаться, на АУСН порог доходности остаётся стабильным — 60 млн рублей в год.

Как это работает в Калининграде?

ПСБ ценит время своих клиентов и понимает специфику региона, поэтому процедура перехода максимально проста. Необходимо лишь:

1. Открыть счёт в офисе банка на Барнаульской ул., 4.

2. Отправить уведомление прямо в мобильном банке ПСБ — это быстрее, чем визит в налоговую.

Переход на АУСН доступен как для вновь зарегистрированного бизнеса, так и для действующих компаний: необходимо открыть расчётный счёт в ПСБ, подать уведомление в личном кабинете в интернет-банке или мобильном приложении (18+), дождаться результатов проверки от ФНС и после одобрения подписать документы.

Для кого работает АУСН?

Использовать сервисы банка и льготный режим могут организации (ООО) и индивидуальные предприниматели (ИП), соответствующие простым критериям:

годовой доход — не более 60 млн рублей; численность штата сотрудников — не более 5 человек; все расчётные счета открыты в ПСБ; отсутствие филиалов и подразделений компании.

Финансы без границ

ПСБ не ограничивает в количестве счетов — бизнес может распределять потоки как удобно, сохраняя все бонусы автоматизации.

Более того, теперь компании могут экономить.

