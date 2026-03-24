В Калининградскую область стали чаще переезжать соотечественники из Литвы и Германии — Беспрозванных

В Калининградскую область стали чаще переезжать соотечественники, в том числе из Германии и Литвы. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.

«В 2023 году — 875 человек, в 2024 году — уже 1 292 человека, а в 2025-м — 1 768. То есть мы видим опять существенный рост интереса к переезду в Россию, в Калининградскую область в том числе. Но и здесь же мы видим рост репатриантов, которые добровольно возвращаются, в том числе от наших соседей: это Германия, Литва », — рассказал глава области.