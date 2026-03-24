«Или ты идёшь с нами, или зальём перцовкой»: на старшеклассника у Королевских ворот напали неизвестные в балаклавах

На калининградского десятиклассника Руслана Ч. рядом с парком в туристическом месте города напали двое неизвестных с закрытыми лицами. Об этом рассказала «Клопс» мама подростка Мария.

Днём в субботу, 21 марта, Руслан возвращался с друзьями с защиты школьного творческого проекта. До места пересадки они добрались вместе с преподавателем, а потом разошлись. Мальчик, который должен был поехать к бабушке, остался ждать автобуса на Литовском валу, возле Королевских ворот. В этот момент к нему подошли двое незнакомцев в тёмной одежде и балаклавах на головах.

«Сказали: или ты сейчас тихо идёшь с нами, или мы тебя зальём перцовкой. В руках один держал баллончик, направлял ему в лицо», — рассказывает Мария. Сразу за остановкой находится зелёная зона, туда подростка и хотели увлечь.

Руслан ответил, что никуда не пойдёт и попытался отойти, но его удержали за рукав, обступили и прижали к стене музея. Несмотря на испуг и растерянность, парень не послушался злоумышленников, а стал вырываться, стараясь привлечь внимание прохожих.

По счастью, мимо шла группа туристов, которые и спугнули нападавших. Позже очевидцы рассказали маме мальчика, что парни в балаклавах отступили в сторону Гагаринского ручья, а чуть погодя из леса к ним вышли ещё четверо, с такими же закрытыми лицами.

Слава богу, что он не стал геройствовать, не понадеялся, что потом убежит», — говорит мама.

Руслану одна из свидетельниц инцидента вызвала такси и дождалась машины вместе с ним, чтобы убедиться, что он благополучно уехал. Кем были нападавшие и что им понадобилось, семья мальчика и он сам не имеют ни малейшего представления. По его словам, возраст этих людей определить трудно, но вряд ли это взрослые мужчины, скорее парни, хотя и старше, чем он сам.

Никаких врагов или стычек с кем-то похожим у мальчика нет и не было. Руслан вообще неконфликтный спокойный юноша, хорошо учится, занимается волейболом. На этой автобусной остановке он оказался спонтанно, о том, что он там будет, заранее никто не знал. Сейчас подросток уже немного успокоился, хотя первое время очень переживал и даже опасался один выходить на улицу.

Родители десятиклассника обратились в полицию. Как сообщили «Клопс» в УМВД по Калининградской области, по данному факту проводится проверка.