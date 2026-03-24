Под Багратионовском шестеро мужчин целый час тащили рыжего жеребёнка из болота (фото)

О том, что тащить из болота бегемота — нелёгкая работа, знают все благодаря Корнею Чуковскому. Оказалось, что извлечь из топи жеребёнка тоже непросто. Об этом «Клопс» рассказал руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, принимавший участие в спасательной операции под Багратионовском в понедельник, 23 марта.

«Отряд проводил поисковые работы на местах боёв времён Великой Отечественной войны как раз на окраине пастбища. Вдруг мы услышали крик — пастух звал на помощь», — вспоминает Хисамов.

Жеребёнок рыжей масти отбился от табуна и увяз в болотце, завалившись на бок.

«У него уже морда стала под воду погружаться, из носа шли пузыри, животное стало захлёбываться. Первым делом мы положили под морду берёзовое полено», — рассказал руководитель поискового отряда.

Далее предстояло извлечь малыша из топи. Для этого его обвязали буксировочными тросами и попытались вытащить при помощи внедорожника. Задача была непростая, над ней трудились пастух, хозяин стада и четыре поисковика. Верёвки то и дело рвались.

«Спустя час наших стараний обессилевшего от холода жеребёнка удалось вызволить из болота», — заключил Хисамов.