200 бесплатных мест, 15 дисциплин и общение с кумирами: «АВТОТОР-Арена» и «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» запускают масштабный социальный проект для детей

Новый социальный проект «Арена возможностей» создаётся прежде всего для детей, оставшихся без попечения родителей; детей и подростков из малообеспеченных, неполных и многодетных семей и детей участников СВО, проживающих в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Главная цель этой масштабной инициативы — помочь ребятам приобщиться к спорту, обрести уверенность, найти новых друзей и единомышленников и, возможно, открыть в себе новый талант и способности.
Больше чем спорт
«Арена возможностей» — совместный проект «АВТОТОР-Арены» и общественной организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ», которая уже больше 10 лет работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Осенью прошлого года дворец спорта пришёл на помощь и предоставил помещение под спортивный инвентарь, который по крупицам собирали волонтёры, а также зал для тренировок подопечных организации — около 100 ребят уже полгода занимаются в комфортных, безопасных условиях.
«Раньше у нас была просто небольшая "качалка" в подвале школы, — вспоминает 15-летний житель микрорайона, школьник Ярослав Акулов. — Я впервые пришёл туда в октябре 2024 года. Ребятам постарше давали ключи, они открывали дверь, и мы все вместе занимались по вечерам. Конечно, на "АВТОТОР-Арене" условия гораздо комфортнее стали. Тут и просторнее, и вообще всё сделано для удобства спортсменов. С удовольствием теперь тут тренируемся, для нас всё бесплатно осталось. Вижу, что новые ребята в зале появляются. Это очень здорово».
Подарив молодёжи современное и безопасное пространство для тренировок, «АВТОТОР-Арена» и «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» решили сделать ещё один совместный шаг и открыть двери в спорт для максимально возможного числа детей, семьи которых не могут себе позволить оплачивать тренировки.
«Я всю жизнь занимаюсь воспитанием детей и молодёжи через спорт и вижу, насколько мощный положительный эффект это даёт, — говорит заместитель генерального директора дворца спорта Павел Михайлов. — Когда родилась идея проекта "Арена возможностей", я начал общаться с нашими партнёрами, с секциями, клубами, и все с радостью откликнулись и пошли навстречу, все оказались готовы безвозмездно внести свою лепту. Так и появились эти 200 дополнительных мест. И мы уже видим интерес со стороны родителей и детей, запись идёт активно. На мой взгляд, воспитание через спорт — это чуть ли не последнее настоящее воспитание, которое осталось в обществе. Иначе — только через улицу, и все мы понимаем, к чему это может привести».
Председатель организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» Мария Дегелева подчёркивает: у проекта «Арена возможностей» нет задачи непременно вырастить олимпийских чемпионов. Важнее приобщить детей к здоровому образу жизни и уберечь от пагубного влияния.
«Я прекрасно помню себя 15-летней девушкой-подростком, помню, как мы сидели по подъездам и не знали, куда себя деть. Когда уже моему сыну было 12, ему тоже практически некуда было пойти заниматься спортом на бесплатной основе. Благодаря помощи администрации города и лично Алексею Николаевичу Силанову нашей организации удалось получить помещение в школе, где мы обустроили тренажёрный зал для ребят нашего микрорайона. К сожалению, сложилось так, что в 2025 году эта проблема возникла снова. Мы познакомились с Павлом Александровичем Михайловым и генеральным директором "АВТОТОР-Арены" Адамом Асхабовичем Барахоевым и как-то сразу нашли общий язык, оказались на одной волне. Обоим я безмерно благодарна. Для наших ребят и нашего оборудования предоставили помещения во дворце спорта, и сейчас мы вместе приступаем к реализации нового большого проекта "Арена возможностей". По своему опыту я вижу, что спорт действительно способен изменить судьбу. Среди тех, кто ходил в нашу "качалку", есть парни, которые выросли до общероссийского уровня. В их жизни нет алкоголя и сигарет, они стали совершенно другими людьми».
Один из тех, кто помогает проекту «Арена возможностей», — 20-летний Александр Бачинский. В его жизни скромный зал с тренажёрами, который когда-то появился благодаря организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ», тоже сыграл заметную роль.
«Сначала меня знакомый туда позвал, через некоторое время я стал постоянно ходить, — вспоминает Александр. — Сейчас это уже привычка, минимум три дня в неделю стараюсь заниматься. Я не был трудным подростком, но видел таких ребят. Уверен, приобщение к спорту многих из них спасло, потому что было куда выплеснуть свою энергию. Обстановка в нашем зале всегда была дружеская. Среди тех, с кем мы занимались, есть по-настоящему близкие мне люди. Именно поэтому я считаю, что проект "Арена возможностей" — потрясающий. Выделять деньги на платные тренировки для ребёнка могут позволить себе далеко не все семьи. А здесь — столько мест и видов спорта!»
Возможности для каждого
Стать участником проекта «Арена возможностей» могут дети от 4 до 17 лет. Для них зарезервированы 200 социальных (бесплатных!) мест для занятий спортом. Выбирать можно среди 15 направлений, представленных в стенах «АВТОТОР-Арены», включая борьбу, водное поло, игровые виды и многие другие дисциплины.
Впрочем, речь идёт не только о тренировках. Ребят ждут разнообразные совместные мероприятия, праздники и соревнования, а также — встречи с лучшими спортсменами региона и России! Однажды в гости к организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» приезжал, например, легендарный боец ММА Джефф Монсон. Впереди — немало таких же незабываемых и вдохновляющих визитов.
Новый проект стал логичным продолжением социальной миссии «АВТОТОР-Арены», возведённой, напомним, на собственные средства компании «АВТОТОР». То, что начиналось как частная инициатива, сегодня превращается в полноценный центр притяжения для всего микрорайона имени Александра Космодемьянского. «Арена возможностей» доказывает: когда встречаются ресурсы социально ориентированного предприятия, энергия волонтёров и желание детей заниматься спортом, рождаются инициативы, способные круто менять судьбы и становиться опорой для многих семей в непростое для них время.
Более подробную информацию о проекте «Арена возможностей» можно получить в группе «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» в социальной сети «ВКонтакте».