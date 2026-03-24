200 бесплатных мест, 15 дисциплин и общение с кумирами: «АВТОТОР-Арена» и «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» запускают масштабный социальный проект для детей

Новый социальный проект «Арена возможностей» создаётся прежде всего для детей, оставшихся без попечения родителей; детей и подростков из малообеспеченных, неполных и многодетных семей и детей участников СВО, проживающих в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Главная цель этой масштабной инициативы — помочь ребятам приобщиться к спорту, обрести уверенность, найти новых друзей и единомышленников и, возможно, открыть в себе новый талант и способности.

Больше чем спорт

«Арена возможностей» — совместный проект «АВТОТОР-Арены» и общественной организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ», которая уже больше 10 лет работает с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Осенью прошлого года дворец спорта пришёл на помощь и предоставил помещение под спортивный инвентарь, который по крупицам собирали волонтёры, а также зал для тренировок подопечных организации — около 100 ребят уже полгода занимаются в комфортных, безопасных условиях.

«Раньше у нас была просто небольшая "качалка" в подвале школы, — вспоминает 15-летний житель микрорайона, школьник Ярослав Акулов. — Я впервые пришёл туда в октябре 2024 года. Ребятам постарше давали ключи, они открывали дверь, и мы все вместе занимались по вечерам. Конечно, на "АВТОТОР-Арене" условия гораздо комфортнее стали. Тут и просторнее, и вообще всё сделано для удобства спортсменов. С удовольствием теперь тут тренируемся, для нас всё бесплатно осталось. Вижу, что новые ребята в зале появляются. Это очень здорово».

Подарив молодёжи современное и безопасное пространство для тренировок, «АВТОТОР-Арена» и «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» решили сделать ещё один совместный шаг и открыть двери в спорт для максимально возможного числа детей, семьи которых не могут себе позволить оплачивать тренировки.

«Я всю жизнь занимаюсь воспитанием детей и молодёжи через спорт и вижу, насколько мощный положительный эффект это даёт, — говорит заместитель генерального директора дворца спорта Павел Михайлов. — Когда родилась идея проекта "Арена возможностей", я начал общаться с нашими партнёрами, с секциями, клубами, и все с радостью откликнулись и пошли навстречу, все оказались готовы безвозмездно внести свою лепту. Так и появились эти 200 дополнительных мест. И мы уже видим интерес со стороны родителей и детей, запись идёт активно. На мой взгляд, воспитание через спорт — это чуть ли не последнее настоящее воспитание, которое осталось в обществе. Иначе — только через улицу, и все мы понимаем, к чему это может привести».

Председатель организации «К.О.С.М.А ЗА СПОРТ» Мария Дегелева подчёркивает: у проекта «Арена возможностей» нет задачи непременно вырастить олимпийских чемпионов. Важнее приобщить детей к здоровому образу жизни и уберечь от пагубного влияния.

«Я прекрасно помню себя 15-летней девушкой-подростком, помню, как мы сидели по подъездам и не знали, куда себя деть. Когда уже моему сыну было 12, ему тоже практически некуда было пойти заниматься спортом на бесплатной основе. Благодаря помощи администрации города и лично Алексею Николаевичу Силанову нашей организации удалось получить помещение в школе, где мы обустроили тренажёрный зал для ребят нашего микрорайона. К сожалению, сложилось так, что в 2025 году эта проблема возникла снова. Мы познакомились с Павлом Александровичем Михайловым и генеральным директором "АВТОТОР-Арены" Адамом Асхабовичем Барахоевым и как-то сразу нашли общий язык, оказались на одной волне. Обоим я безмерно благодарна. Для наших ребят и нашего оборудования предоставили помещения во дворце спорта, и сейчас мы вместе приступаем к реализации нового большого проекта "Арена возможностей". По своему опыту я вижу, что спорт действительно способен изменить судьбу. Среди тех, кто ходил в нашу "качалку", есть парни, которые выросли до общероссийского уровня. В их жизни нет алкоголя и сигарет, они стали совершенно другими людьми».