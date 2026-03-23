Калининградцам назвали 7 мест, где летом можно будет купаться, отдыхать и заниматься спортом

В Калининграде назвали 7 водоёмов, где разрешат купаться, отдыхать и заниматься спортом и туризмом. Перечень подготовлен городской администрацией и опубликован в понедельник, 23 марта.

В список вошли:

озеро Пелавское;

пруд Шенфлиз;

пруд Голубые озёра;

озеро Карповское;

пруд Верхний;

река Преголя на участке между Второй и Восточной эстакадой;

акватория Калининградского залива.

Разрешение на водные процедуры ещё должна выдать санитарно-эпидемиологическая служба перед купальным сезоном.