Калининградцам назвали 7 мест, где летом можно будет купаться, отдыхать и заниматься спортом

Калининградцам назвали 7 мест, где летом можно будет купаться, отдыхать и заниматься спортом
В Калининграде назвали 7 водоёмов, где разрешат купаться, отдыхать и заниматься спортом и туризмом. Перечень подготовлен городской администрацией и опубликован в понедельник, 23 марта.

В список вошли:

  • озеро Пелавское;
  • пруд Шенфлиз;
  • пруд Голубые озёра;
  • озеро Карповское;
  • пруд Верхний;
  • река Преголя на участке между Второй и Восточной эстакадой;
  • акватория Калининградского залива.

Разрешение на водные процедуры ещё должна выдать санитарно-эпидемиологическая служба перед купальным сезоном.

В Калининграде на озере Поплавок перевернулась уникальная машина-амфибия, которая чистит водоёмы от мусора и водорослей.

