Калининградцам назвали 7 мест, где летом можно будет купаться, отдыхать и заниматься спортом

В Калининграде назвали 7 водоёмов, где разрешат купаться, отдыхать и заниматься спортом и туризмом. Перечень подготовлен городской администрацией и опубликован в понедельник, 23 марта.
В список вошли:
- озеро Пелавское;
- пруд Шенфлиз;
- пруд Голубые озёра;
- озеро Карповское;
- пруд Верхний;
- река Преголя на участке между Второй и Восточной эстакадой;
- акватория Калининградского залива.
Разрешение на водные процедуры ещё должна выдать санитарно-эпидемиологическая служба перед купальным сезоном.
