«Хлопок, треск, искры»: в центре Калининграда из-за ЧП с троллейбусом остановились трамваи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде из-за ЧП с троллейбусом на несколько часов остановились трамваи. О произошедшем вечером в воскресенье, 22 марта, «Клопс» рассказали очевидцы.

Вагоны встали от Центрального рынка до площади Победы, от площади в сторону зоопарка, Советского и Ленинского проспектов. По словам калининградца Алексея Леонтьева, этому предшествовала авария с троллейбусом на Ленинском проспекте, случившаяся на его глазах.

«Он подъезжал к остановке, когда «рога» оторвались от контактных проводов. Произошёл хлопок, и на пару секунд послышался треск электричества», — рассказал очевидец.

Водитель вышел осмотреть транспорт. По словам Алексея, возможно, на другой стороне «зацепило две машины»: «Они стояли на аварийке, а рядом лежали провода». На место вызвали ГАИ.

Это уже второй подобный случай за последние дни. 19 марта движение двух трамвайных маршрутов также приостанавливали. Тогда причиной стала авария на подстанции №7.