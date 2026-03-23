Логистика и качество: в Калининграде обсудили перспективы развития отрасли строительных материалов

Ссылка В регионе открылось представительство Национального объединения производителей. В Калининградской области открыто официальное представительство Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии. В Калининградской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол «От диалога к действию», на котором участники отрасли обсудили ситуацию на рынке и перспективы развития. Подробности — в материале «Клопс». Как подчеркнул исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон, организация была создана в 2015 году. «Тогда было принято решение передать регулирование отрасли производства строительных материалов из ведения Минстроя в Минпромторг. — отметил он. — Первоначально в составе нашей организации было четыре компании, сейчас уже более полутора тысяч. Традиционно наблюдательный совет возглавляют руководители Минпромторга и Минстроя. Сегодня сопредседателями наблюдательного совета являются первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров и министр строительства Ирек Файзуллин».

Антон Солон рассказал, что в настоящее время производственные комплексы членов объединения расположены более чем в 60 регионах России. Подписано свыше 170 соглашений о сотрудничестве. Открыто несколько представительств в разных регионах России.

«И вот мы пришли в Калининградскую область, — подчеркнул Антон Солон. — Что даёт предприятиям отрасли? В первую очередь это возможность привлечения федеральных программ развития, федеральных средств, федеральных инструментов, связанных с субсидированием и мерами поддержки. Это привлечение инвестиций в развитие региона и помощь в решении насущных проблем, прежде всего с логистикой. Например, у нас создана совместная рабочая группа с РЖД, и буквально пару недель назад я докладывал президенту компании Олегу Белозёрову о состоянии в отрасли дел с грузоперевозками по строительным материалам и цементу. В качестве первого нашего шага, связанного с Калининградской областью, я передал обращение, которое готовил глава регионального представительства Юрий Кудяков, по решению этой проблемы». По словам Юрия Кудякова, вопрос доставки массовых грузов в самый западный регион России достаточно болезненный. «Это те грузы, которые традиционно перевозятся железнодорожным транспортом, — подчеркнул он. — С учётом того, что Литва постоянно нам препятствует в этом, есть определённые сложности, которые бьют по карману конечного потребителя. Приведу небольшую статистику. За последние четыре года железнодорожные перевозки в Калининградскую область сократились более чем вдвое. К примеру, если в 2021 году их объём составлял 13 миллионов тонн, то в 2025-м — лишь 5,4 миллиона тонн. Естественно, у нас есть морские каботажные перевозки, объёмы которых выросли. В настоящее время около 28 судов обеспечивают транспортную связь Калининградской области с основной территорией России, в том числе и четыре железнодорожных парома. Часть морских перевозок субсидируется из федерального бюджета».

Юрий Кудяков отметил, что из-за недружественных действий Литвы квота на перевозку грузов, которую она выделяет, стремится к нулю. «Квоты на 2026 год на перевозку грузов из "большой" России в Калининградскую область по территории Литвы уменьшены на 24 процента. — сообщил он. — И на 31 процент в обратном направлении. При этом в связи с вступлением в силу в 2025 году новых санкционных пакетов против России порядка 65 позиций просто вычеркнуты как таковые. И в целом можно говорить о том, что квотирование к уровню 2025 года уменьшилось на 50 процентов». По словам Юрия Кудякова, основные востребованные массовые грузы, которые перевозятся в Калининградскую область, — это портландцемент, минеральный порошок и негашёная известь, которая идёт на производство силикатного кирпича и силикатных блоков. «По портландцементу по отношению к 2025 году Литва выделила квоту на семь тысяч тонн меньше, — отметил руководитель представительства. — И так небольшая квота на 2025 год по минеральному порошку — 1 380 тонн — в 2026 году сократилась до 717 тонн. Хотя традиционно в регионе ежегодно потребляется до 50 тысяч тонн этой продукции». Юрий Кудяков затронул ещё одну проблему, связанную с перевозкой грузов в Калининградскую область: «Это увеличение стоимости тарифа, как по территории Литвы, но и РЖД тоже не отстаёт, периодически нас стимулирует. В прошлом году тариф вырос на 10,5 процента. С 1 марта — ещё на один процент. И самое удивительное — у нас была всегда скидка на тариф при перевозке строительных грузов в Калининградскую область, и в прошлом году её отменили. Этот вопрос необходимо будет с РЖД обязательно обсудить».

Как подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Калининградской области Николай Телевяк, для решения этого вопроса необходимо обращаться в правительство: «Если, действительно есть сегодня какие-то повышения тарифов, мы не должны быть в заведомо худших условиях, чем все остальные субъекты РФ. И тем более что у нас есть ценообразование по бюджетным стройкам, на которые закладываются определённые суммы. И если будет рост расходов на логистику, которые не учитываются этой ценой, то просто-напросто прогорят те подрядчики, которые зашли на бюджетные объекты». Николай Телевяк подчеркнул, что областные власти заинтересованы в приходе в регион национального объединения. Сейчас в регионе нет структуры, которая бы объединяла представителей отрасли, а для продуктивного сотрудничества необходим постоянный диалог. Глава Строительного союза Калининградской области Борис Бабаянц также дал высокую оценку инициативе создать в регионе представительство национального объединения: «Мы давно обсуждали вопрос, что нужно иметь что-то вроде каталога организаций, которые занимаются производством строительных материалов. К сожалению, в нашем поле зрения только крупные производители. В нашем союзе состоит почти 800 организаций, и необходимо, чтобы строители знали, к кому обращаться, чтобы получить ту или иную продукцию».

На круглом столе было подчёркнуто, что сегодня существует множество строительных и подрядных организаций, но они действуют разрозненно. В то же время у представителей отрасли есть понимание, что необходим надзор и контроль качества — чтобы участники рынка соблюдали стандарты и несли ответственность. Этой теме, в частности, был посвящён доклад председателя Комитета по содействию развитию конкурентного рынка свето- и электротехники для строительной отрасли национального объединения Дмитрия Зорина. По его словам, за пять лет было проверено свыше 700 образцов кабельной продукции, которая использовалась при строительстве объектов и продавалась в магазинах. Как рассказал Дмитирий Зорин, 60 процентов не соответствует требуемым нормативам. Такие факты были выявлены в том числе и в Калининграде. Собственники квартир в новостройках отдают кабель на экспертизу, и выясняется, что он с заниженными характеристиками. После чего начинаются претензии к строителям, которые несут убытки. Поэтому сейчас многие застройщики, чтобы себя обезопасить, проводят входной контроль качества кабельной продукции, и национальное объединение оказывает им в этом содействие. Такая же работа проводится и по другим видам строительных материалов. О своей практике в этой сфере рассказал исполнительный директор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. По его словам, с 1 сентября 2027 года производители радиаторов и котлов отопления должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак». Это позволит обелить рынок и убрать с него фальсифицированную продукцию.

Один из комитетов калининградского представительства национального объединения возглавил руководитель компании «МКС» Денис Барнаускас. Предприятие производит домокомплекты из дерева и, по словам директора, сталкивается с проблемами поставки качественных материалов на рынок Калининградской области. «Приходится делать серьёзный входной контроль поставляемого сырья для выпуска продукции, так как на рынке присутствует большой процент некачественного сырья. Поэтому открытие в регионе представительства Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии — это большое событие для нашей области», — отметил Денис Барнаускас.

В ходе круглого стола состоялось подписание договора о сотрудничестве между калининградским представительством «Белорусской цементной компании» и фирмой «Цемпак» по упаковке белорусского цемента в регионе. Как рассказал гендиректор компании «БЦК-Калининград» Максим Елец, с 2025 года налажена поставка цемента в регион навалом в вагонах, которые потом перевозятся железнодорожными паромами. До этого белорусский цемент завозился только в бигбэгах и в мешках по 25 килограммов. Необходимость фасовки цемента вызвана введением маркировки «Честный знак». Это позволит исключить подделку продукции из Белоруссии. Кроме того, фасовка в регионе позволит сократить сроки доставки стройматериала потребителям. Раньше на это требовалось около 45 суток. Теперь же — от 10 до 14 дней. По словам генерального директора компании «Цемпак» Михаила Иленкова, маркировка «Честный знак» позволит клиентам увидеть весь путь продукции — от производства до упаковки. «Это гарантирует его оригинальность и подтверждает, что он не фальсифицирован», — подчеркнул он.