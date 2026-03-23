В Калининграде увеличили число автобусов на двух маршрутах, но ждать транспорта приходится полчаса и более

В Калининграде перекроили автобусные маршруты №34 и №39, но проблемы для пассажиров остались. Об этом стало известно во время презентации изменений в сфере общественного транспорта, представленной в горсовете.

Рейс №34 (СНТ «Мечта» — Левитана) теперь обслуживают 5 автобусов, интервал движения составляет 32-38 минут. Раньше здесь ходил №12, который появлялся и вовсе раз в час. Расписание рейсов 34-го согласовано со школой №26. Перевозчик надеется, что у маршрута хороший потенциал — 4 500 пассажиров из нового микрорайона на Левитана, ещё 500 — из района СНТ «Мечта».

Маршрут №39 (ул. Аксакова — П. Морозова) решили усилить транспортом муниципального перевозчика «Калининград-ГорТранс». Люди жаловались на огромные интервалы. Число автобусов выросло с 2-3 единиц до шести. Разрывы между рейсами сократились с часа до 25-30 минут, что также не вполне устраивает пассажиров.



