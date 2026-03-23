Новый OMODA C5 открывает новый уровень дизайна и технологий

Бренд OMODA готовит к премьере новую версию своего бестселлера — фастбэк-кроссовера OMODA C5. Модель, завоевавшая популярность благодаря яркому дизайну и технологичности, в 2026 году получит современное обновление, которое затронет внешний облик, интерьер и техническое оснащение автомобиля.

Новый дизайн вдохновлён флагманом бренда — OMODA C7, открывшим новую страницу дизайн-философии OMODA «Искусство в движении». Экстерьер обновлённого C5 станет более динамичным и выразительным. Автомобиль получит полностью светодиодную оптику с обновлённой формой, а задние фонари с фирменным рисунком молнии станут ярким визуальным акцентом модели. Сохранив узнаваемый силуэт с «парящей» крышей, кроссовер обзаведётся более агрессивным задним бампером, новым дизайном колёсных дисков и аэродинамически выверенными зеркалами.

Габариты модели составляют 4545 × 1824 × 1588 мм — оптимальный формат фастбэк-кроссовера для городской жизни. Дополнительно подчеркнуть индивидуальность владельца поможет расширенная палитра цветов кузова, включая фирменный красный оттенок.

Значительные изменения произошли и в салоне. Центральным элементом интерьера стала асимметричная консоль, ориентированная на водителя и создающая атмосферу «кабины пилота». Ключевую роль играет 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы высокого разрешения, который управляет основными функциями автомобиля. За быстродействие системы отвечает мощный процессор Snapdragon 8155, обеспечивающий плавную работу интерфейса и возможность персонализации.

Особое внимание разработчики уделили комфорту. Новые спортивные кресла с увеличенной площадью сидения и многослойным наполнением обеспечивают анатомическую поддержку в поездках любой продолжительности. Функции подогрева и вентиляции поддерживают комфортный микроклимат в салоне, а улучшенная шумоизоляция делает интерьер одним из самых тихих в классе. Этого удалось добиться благодаря многослойным передним стёклам и более чем 65 конструктивным доработкам.

Технологическая составляющая модели также получила серьёзное развитие. Новый OMODA C5 оснащается новой роботизированной трансмиссией DCT, расширенным комплексом систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, а также системой кругового обзора 540°.

На российском рынке модель будет доступна в трёх комплектациях: «Актив», «Драйв» и «Стиль». Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л. с. в сочетании с роботизированной коробкой передач DCT6 и передним приводом.

Уже в базовой версии «Актив» кроссовер получает полностью светодиодную оптику, цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камеру заднего вида и датчики парковки.

Комплектация «Драйв» предлагает расширенный комфорт: салон из искусственной кожи, электрорегулировки водительского сиденья, подогрев второго ряда сидений, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, мониторинг слепых зон и систему кругового обзора.

Флагманская версия «Стиль» дополнительно оснащается люком, вентиляцией передних сидений, улучшенной шумоизоляцией и полным комплексом интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и систему помощи при движении в пробках.

Новый кроссовер объединяет эффектный дизайн, современные технологии и высокий уровень комфорта, предлагая новый опыт вождения для жителей мегаполисов, которые ценят стиль, свободу и технологичность.

