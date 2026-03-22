Калининградцам напомнили, почему выжигание травы не приносит пользы полям и дачам

Весной жители Калининградской области начинают приводить в порядок участки и нередко поджигают сухую траву, считая это полезным для земли. Об опасности таких мероприятий и наказании за них напомнили в группе регионального МЧС во «ВКонтакте».

«Укоренившаяся привычка поджигать старую траву кажется безобидной: люди ошибочно полагают, что пепел служит удобрением, а огонь помогает прогреться почве. Однако это опасное заблуждение.️ Пал травы уничтожает плодородный слой, губит насекомых и птиц, а главное — быстро выходит из-под контроля, угрожая домам и жизням людей», — заявили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что за поджог сухой растительности грозит административная и уголовная ответственность. Для граждан штраф составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей без образования юрлица — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.

Когда выжигание травы приводит к крупному ущербу, травмам и более серьёзным последствиям, дело переходит в уголовную плоскость. В таком случае штраф достигает 2 млн рублей, возможно и лишение свободы на срок до года.

При обнаружении возгорания жителей Калининградской области просят звонить по номерам «101» или «112».