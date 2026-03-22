Жители Зеленоградска взбунтовались против летних площадок кафе на западном променаде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Зеленоградске активисты выступили против обустройства летних кафе в западной части променада. Об этом газета «Волна» пишет в воскресенье, 22 марта.

Особо резко противники идеи отреагировали на проект в районе отеля «Априори» на улице Гагарина, 24А. Там хотят открыть новую «летку» взамен прежней, которую, по данным издания, уже демонтировали — раньше здесь стояли столики с зонтиками.

Активисты считают, что появление кафе напрямую связано с вырубкой живой изгороди из шиповника. Местные поясняют: эти кусты много лет назад высаживали на комсомольско-молодёжных субботниках, со временем они стали частью западного променада и защищали берег от сильных ветров.

Не хотят видеть торговую точку горожане и на склоне. Жители Зеленоградска опасаются, что если такой проект согласуют, вслед за ним в западной части променада начнут появляться и другие летние кафе, а это, по их мнению, навредит зелени и береговому ландшафту.

«К тому же не стоит забывать о безопасности. В этой части променад узкий, идёт оживлённая велодорожка. Даже если едешь на велосипеде медленно, всегда нужно быть начеку: то дети выбегают под колёса, то официанты с подносами. Не нужно убивать западный променад! Мы за безопасность и зелёные насаждения», — заявили собеседники газеты.