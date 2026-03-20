В Калининградской области ищут 35-летнего жителя Немана с невнятной речью, пропавшего 1 марта

В Калининградской области ищут 35-летнего Николая Рассадина, который пропал в начале месяца. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Мужчина — житель Немана. Он не выходит на связь с 1 марта. Его местонахождение неизвестно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Рост пропавшего — 175 см, он худощавого телосложения, с короткими волосами. У мужчины шрам на голове в районе затылка, а его речь невнятна. Он был одет в чёрную куртку, такого же цвета джинсы и полусапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444; 02; 102; 112.