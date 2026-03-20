Эксперты назвали продукты, которые больше всего подешевели и подорожали в Калининграде к концу зимы

Эксперты назвали продукты, которые больше всего подешевели и подорожали в Калининграде к концу зимы - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
В Калининградской области в феврале снизились цены на 43 наименования продовольственных товаров. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Калининградстат.

Сильнее всего упала в цене свинина (кроме бескостного мяса). За один килограмм в торговой сети региона просили в среднем 320,24 рубля, что на 4,06% меньше, чем в январе. Среди других подешевевших товаров:

  • ягоды замороженные — на 3,05%;
  • овощи консервированные, маринованные — на 3,05%;
  • масло сливочное — на 2,96%;
  • сухие приправы, специи — на 2,54%.

На 89 видов продуктов в калининградских магазинах выросли цены. Лидером стали куриные яйца с показателем 17,79%. В числе других таких товаров:

  • торты — на 8,37%;
  • кофе в организациях быстрого обслуживания — на 6,27%;
  • чеснок — на 5,98%;
  • свежие помидоры — на 5,32%.

В феврале 2026 года водка оказалась самым подорожавшим алкогольным напитком в России.

