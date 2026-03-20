В Правдинском районе ищут 77-летнего пенсионера в военном бушлате и шапке-ушанке

В Правдинском районе ищут 77-летнего Павла Касьянова, который пропал в ноябре 2025-го. Об этом сообщают волонтёры ПСО «Запад».

Последний раз мужчину видели в пос. Родники, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавое телосложение, волосы седые. Был одет в тёмно-синий военный бушлат, резиновые сапоги, шапку-ушанку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444.