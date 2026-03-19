В Гурьевском районе после публикации «Клопс» закрыли Дом культуры в Петрово

В посёлке Петрово Гурьевского района приостановили работу Дома культуры после проверки прокуратуры. Поводом стали публикации о его ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в четверг, 19 марта.

Надзорное ведомство установило, что здание, переданное Петровской детской музыкальной школе, находится в неудовлетворительном состоянии. На фасаде выявили повреждения, внутри — следы плесени и протечки кровли. Кроме того, при эксплуатации нарушались требования пожарной безопасности.

В феврале 2026 года в здании произошло возгорание электроприборов. По итогам проверки прокурор внёс представления руководителю учреждения и главе администрации муниципального округа. Эксплуатацию объекта приостановили, а занятия для учащихся перенесли в Петровскую школу.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.