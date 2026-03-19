17:20

Кропоткин: Беспокоит подростковая преступность

  1. Калининград
Автор:

В Калининградской области необходимо проводить профилактику детской преступности. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в региональном Заксобрании в четверг, 19 марта.

Спикер областного парламента прокомментировал отчёт врио начальника УМВД по Калининградской области Сергея Рейсона о работе ведомства за прошлый год. 

«Безусловно, беспокоит подростковая преступность. Но всё возлагать на плечи правоохранительных органов тоже нельзя. Это комплексная работа всех институтов сегодня, начиная с родителей и обстановки в семье. Школа, учреждения дополнительного образования. Нам надо проводить совместную работу и усилить её. У вас только 650 преступлений через интернет», — сказал Кропоткин. 

В ответ Сергей Рейсон сказал, что речь идёт о закладчиках. «У нас только восемь несовершеннолетних совершили 136 эпизодов», — пояснил он. 

Врио начальника УМВД добавил, что с подростками ведётся работа. Правоохранители стараются избежать радикальных мер, несовершеннолетних помещают в социальные учреждения закрытого типа.

В калининградской полиции — существенная нехватка кадров. Чтобы остановить текучку, предлагается ввести ряд льгот и преференций.

1 726
Деятельность правоохранительных органов