Кропоткин: Беспокоит подростковая преступность

В Калининградской области необходимо проводить профилактику детской преступности. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин в региональном Заксобрании в четверг, 19 марта.

Спикер областного парламента прокомментировал отчёт врио начальника УМВД по Калининградской области Сергея Рейсона о работе ведомства за прошлый год.

«Безусловно, беспокоит подростковая преступность. Но всё возлагать на плечи правоохранительных органов тоже нельзя. Это комплексная работа всех институтов сегодня, начиная с родителей и обстановки в семье. Школа, учреждения дополнительного образования. Нам надо проводить совместную работу и усилить её. У вас только 650 преступлений через интернет», — сказал Кропоткин.

В ответ Сергей Рейсон сказал, что речь идёт о закладчиках. «У нас только восемь несовершеннолетних совершили 136 эпизодов», — пояснил он.

Врио начальника УМВД добавил, что с подростками ведётся работа. Правоохранители стараются избежать радикальных мер, несовершеннолетних помещают в социальные учреждения закрытого типа.