JAECOO J6 уже появился в дилерском центре JAECOO «Мейли Авто»

В модельной линейке бренда появился автомобиль, который словно создан для тех, кто живёт не по навигатору, а по внутреннему компасу. Новый JAECOO J6 уже доступен для тест-драйва в JAECOO «Мейли Авто».

Амбиции в металле

J6 сочетает выразительный современный дизайн и инженерную практичность для путешествий за пределами города. Фирменная решётка радиатора, строгая геометрия кузова и динамичный силуэт формируют уверенный образ. Для российского рынка длина кузова увеличена до 4509 мм при ширине 1860 мм и высоте 1650 мм, что придаёт модели дополнительную солидность и устойчивость на дороге.

Там, где заканчивается асфальт

Дорожный просвет, углы въезда 20° и съезда 30°, а также глубина преодолеваемого брода до 600 мм позволяют уверенно двигаться по сложному рельефу. Колёсная база 2 620 мм и прочная силовая структура кузова обеспечивают стабильность и контроль в любых условиях. J6 чувствует себя уверенно не только в городе, но и на пересечённой местности.

Интеллект на страже безопасности

Система панорамного обзора 540° помогает контролировать пространство вокруг и под автомобилем. 19 интеллектуальных ассистентов ADAS поддерживают водителя в длительных поездках и в плотном трафике: предупреждают о риске столкновения, контролируют слепые зоны, помогают удерживать полосу и облегчают маневрирование.

Комфорт для всей семьи, включая питомцев

В J6 предусмотрен специальный «Режим питомцев» в системе климат-контроля. Салон выполнен из гипоаллергенных и износостойких материалов, устойчивых к царапинам и запахам. Предусмотрены аксессуары для перевозки домашних животных, включая складной трап и защитную решётку.

Пространство для путешествий

Багажное отделение объёмом от 480 до 1180 литров — одно из самых вместительных в классе. Более 35 отсеков для хранения позволяют организовать пространство максимально удобно. Для любителей активного отдыха доступен комплект для кемпинга с лампой для лагеря и усиленной платформой на крыше грузоподъёмностью до 75 кг.

Технологии нового уровня

13,2-дюймовый дисплей с разрешением 2K, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и интеллектуальный климат-контроль делают каждую поездку комфортной. Панорамная крыша площадью 1,45 м² наполняет салон светом и блокирует 99,1% ультрафиолетового излучения. Управление солнцезащитной шторкой возможно голосом.

JAECOO J6 — это автомобиль для тех, кто выбирает свободу маршрута и уверенность в каждой детали.

Модель доступна для тест-драйва в JAECOO «Мейли Авто». Записывайтесь на тест-драйв в числе первых, чтобы оценить новинку на дороге.

