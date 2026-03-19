В онкоцентре заявили о росте числа операций из-за рака кожи в Калининградской области

В Калининградской области фиксируют большое количество операций, связанных с новообразованиями кожи. Об этом сообщил и.о. главврача онкоцентра региона Степан Миракян в своём канале во «ВКонтакте».

«Читаю журнал операций за последние две недели. Операций много и самых разных, но в глаза бросается тенденция: широкое иссечение мягких тканей левого надплечья и кожи, широкое иссечение опухоли кожи спины с местными тканями, иссечение опухоли кожи левой голени, широкое иссечение новообразования кожи подбородочной области, широкое иссечение кожи щеки и так далее. Все эти вмешательства — последствия заболеваний кожи», — написал специалист.

Миракян отметил, что Калининградская области остаётся среди лидеров по заболеваемости раком кожи и меланомой. Одна из причин — воздействие солнечных лучей, которые при избыточном контакте могут представлять серьёзную опасность.

С наступлением тёплого сезона врач призвал жителей соблюдать меры предосторожности. В частности, использовать солнцезащитные кремы с SPF не ниже 30–50, носить головные уборы, по возможности закрытую одежду и избегать пребывания на солнце в часы пик — с 11:00 до 16:00.

Руководитель онкоцентра также рекомендовал регулярно проверять родинки и другие образования на коже. «При обнаружении любых тревожных признаков сразу обращайтесь к врачу — дерматологу или онкологу. Ранняя диагностика многократно повышает шансы на успешное лечение», — подчеркнул Миракян.