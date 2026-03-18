Юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Самый выгодный месяц для отпуска — июль. Хуже всего с финансовой точки зрения отдыхать в январе. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, работникам с окладом и стандартной пятидневной рабочей неделей стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их меньше, тем менее выгодно брать отпуск.

Это связано с тем, что размер оклада не зависит от числа рабочих дней. В результате стоимость одного рабочего дня в разные месяцы отличается. Например, при окладе 100 тыс. рублей в январе, где около 15 рабочих дней, один день стоит примерно 6,6 тыс. рублей, а в июле при 23 рабочих днях — около 4,3 тыс. рублей.

Отпускные же рассчитываются исходя из среднего заработка, поэтому в месяцах с дорогими рабочими днями выгоднее работать, а не уходить в отпуск. С учётом этого самыми выгодными месяцами для отдыха в 2026 году, помимо июля, станут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. К наименее выгодным, помимо января, относятся май и февраль. В эти периоды сотрудники могут потерять в доходе по сравнению с обычной зарплатой. Остальные месяцы считаются нейтральными: брать отпуск в это время можно без существенных финансовых потерь.

При этом, как отмечает эксперт, январь и май могут быть удобны для тех, кто хочет увеличить продолжительность отдыха за счёт праздничных дней. Однако в этом случае стоит учитывать возможные потери в выплатах.