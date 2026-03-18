За год число калининградцев, ездящих в автобусах за наличные, упало до рекордно низкого значения

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде наличными оплачивается всего 4% от общего числа поездок в общественном транспорте. Об этом сообщил директор Центра организации движения и пассажирских перевозок Константин Папшев на заседании комиссии по городскому хозяйству.

Это рекордно низкий показатель для города, достигнутый благодаря внедрению новых сервисов оплаты. С марта прошлого года в Калининграде можно пополнять транспортные карты онлайн. За билет можно заплатить и банковской картой. Кроме того, ушло такое понятие, как стоп-листы, которые очень раздражали пассажиров.