В Калининграде впервые за три года снизилось число погибших в ДТП, власти объяснили причины

В Калининграде впервые за три года снизилось количество ДТП, а также число пострадавших и погибших на дорогах. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.

С 2022 года по всем позициям наблюдался рост. Теперь эта тенденция сломлена. В 2024-м в ДТП погибли 23 человека, в прошлом — 16. Число смертельных аварий на нерегулируемых пешеходных переходах сократилось на треть, а на регулируемых их было вдвое меньше.

В мэрии это связывают с комплексом мер по повышению безопасности. В городе оптимизировали работу 82 светофоров: теперь для пешеходов зелёный загорается раньше, чем для поворачивающих машин.

Эффект сохраняется и в 2026-м. За январь-февраль количество ДТП снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2026 году в Калининграде продолжат эту работу:

установят новые светофоры,

оптимизируют 44,

обустроят 23 искусственные неровности,

появится 32 пешеходных перехода,

обновят разметку более чем на 1 100 участках, в том числе у школ и детских садов.

В городе введены ограничения скорости до 20 км/ч для самокатов и других СИМ, определены специальные зоны и парковки. С мая стартует школа вождения для пользователей таких средств.