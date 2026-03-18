В Калининграде впервые за три года снизилось число погибших в ДТП, власти объяснили причины

В Калининграде впервые за три года снизилось количество ДТП, а также число пострадавших и погибших на дорогах. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Антон Романов на заседании комиссии по городскому хозяйству в среду, 18 марта.
С 2022 года по всем позициям наблюдался рост. Теперь эта тенденция сломлена. В 2024-м в ДТП погибли 23 человека, в прошлом — 16. Число смертельных аварий на нерегулируемых пешеходных переходах сократилось на треть, а на регулируемых их было вдвое меньше.
В мэрии это связывают с комплексом мер по повышению безопасности. В городе оптимизировали работу 82 светофоров: теперь для пешеходов зелёный загорается раньше, чем для поворачивающих машин.
Эффект сохраняется и в 2026-м. За январь-февраль количество ДТП снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2026 году в Калининграде продолжат эту работу:
- установят новые светофоры,
- оптимизируют 44,
- обустроят 23 искусственные неровности,
- появится 32 пешеходных перехода,
- обновят разметку более чем на 1 100 участках, в том числе у школ и детских садов.
В городе введены ограничения скорости до 20 км/ч для самокатов и других СИМ, определены специальные зоны и парковки. С мая стартует школа вождения для пользователей таких средств.
В целом по Калининградской области смертность в ДТП победить не удалось.